Resultados da NBA: Mavs sofrem a quarta derrota consecutiva

Do lado do Jazz, John Collins foi o principal nome. O ala-pivô marcou 28 pontos e pegou 9 rebotes.

As duas equipes estão em posição delicada na Conferência Oeste e precisam melhorar para sonhar com os playoffs. O Dallas Mavericks é o 12º colocado, com cinco vitórias e sete derrotas, enquanto o Utah Jazz está na 14ª posição, com três triunfos em 11 jogos.