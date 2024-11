Palmeira ganha folga em meio à preparação para jogo contra o Bahia e retoma atividades no sábado

Nesse período, o Verdão está desfalcado de Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia) e Estêvão (Brasil), que estão à serviço das respectivas seleções para disputa de duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O quarteto retorna ao time apenas após a data Fifa, que termina no dia 19.

Para o duelo contra o Bahia, portanto, o técnico Abel Ferreira terá alguns problemas para escalar o time. O time chega para o confronto desfalcado de Mayke, Richard Ríos e Estêvão, que cumprirão suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Ainda, tem dúvidas sobre as condições de Weverton e Gómez, que estarão com as respectivas seleções até a véspera do jogo.

O Palmeiras segue em busca do tricampeonato e tenta engatar nova sequência de vitórias no torneio. O Verdão é o vice-líder do Brasileirão, com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo, líder do torneio.