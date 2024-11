Novorizontino vence o São Paulo e é campeão do Paulista sub-20 pela primeira vez

O JOGO

O Novorizontino abriu o placar no início. Aos 13 minutos, Hector deu lindo passe, cortando a zaga do São Paulo, para Adriano, que carregou até a área e bateu no canto.

Aos 42, Pedro Balotelli, artilheiro da competição, dominou na entrada da área e bateu forte rasteiro para ampliar.

Na segunda etapa, o São Paulo pressionou em busca do empate. O Tricolor chegou a balançar as redes de escanteio, mas o árbitro viu impedimento no lance.