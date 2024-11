No aniversário de 129 anos do Flamengo, Olivinha é homenageado com busto na Gávea

Para a eternidade! @Olivinha16 ??

O Deus da Raça está imortalizado no Solo Sagrado, Nação! Olivinha foi homenageado na manhã desta sexta-feira, no aniversário de 129 anos do Flamengo, como o primeiro atleta olímpico a receber um busto na Gávea. Obrigado por tudo, 1??6??! Merece... pic.twitter.com/voaiQVWhcf

Apelidado de "Deus da Raça" pela torcida, Olivinha passou grande parte de sua carreira no FlaBasquete, por onde é bicampeão do mundo. O ex-ala/pivô também é o maior campeão da história do NBB e possui diversos recordes no basquete brasileiro, tendo disputado mais de 500 partidas pelo principal torneio do país.

Além dos títulos mundiais, Olivinha conquistou dois continentais, seis NBBs e 13 Campeonatos Cariocas pelo Flamengo. Ele também atuou pelo Pinheiros, onde foi campeão paulista. Pela Seleção Brasileira, venceu os Jogos Pan-Americanos de 2015 e a Copa América de 2009. Emocionado, o ex-jogador se declarou para o clube por onde se aposentou e passou mais de 10 anos.