Muralha falha, Mirassol arranca empate do Operário, mas vê chances de título acabarem na Série B

No único jogo desta sexta-feira pela Série B, o Mirassol empatou com o Operário em 1 a 1, no Estádio Germano Krüger, e viu suas chances de título acabarem. O gol do Operário foi marcado por Pará, no primeiro tempo, após falha do goleiro Alex Muralha. O clube paulista empatou no final da partida, com Iury Castilho.

Com o empate, o Mirassol fica na segunda posição, com 64 pontos, e não consegue mais alcançar o líder Santos, que tem 68. O clube do interior paulista ainda pode ser ultrapassado pelo Novorizontino na rodada.

O Operário, por sua vez, não tem mais chances de acesso. Com 57 pontos, em sétimo lugar, o clube paranaense não consegue ultrapassar o Ceará, na quarta posição. Os cearenses têm 60 pontos, mas possuem 18 vitórias, enquanto o Operário tem 16.