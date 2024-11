Japão goleia Indonésia com tranquilidade pelas Eliminatórias Asiáticas

O Japão goleou a Indonésia por 4 a 0, nesta sexta-feira, pela quinta rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. Os gols da partida disputada no Estádio Gelora Bung Karno foram marcados por Justin Hubner (contra), Takumi Minamino, Hidemasa Morita e Yukinari Sugawara.

Com o resultado, os japoneses dispararam na liderança do Grupo C, com 13 pontos conquistados. Já os indonésios estão na lanterna da chave, com apenas três pontos.

O Japão volta a campo na próxima terça-feira, às 9h (de Brasília), quando enfrenta a China, no Xiamen Egret Stadium, pelas Eliminatórias Asiáticas. Já a Indonésia recebe a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário.