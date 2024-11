Gabigol deseja feliz aniversário ao Flamengo em meio ao seu afastamento

Parabéns ao maior do mundo!



Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer ??? ?@Flamengo? pic.twitter.com/tjovn1gy8o

? Gabriel Barbosa (@gabigol) November 15, 2024

Gabriel Barbosa assistiu das arquibancadas ao duelo contra o Atlético-MG, na quarta-feira (13), pelo Brasileirão. Na última terça, o Flamengo comunicou que a diretoria fará uma reunião com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador, que deixa o clube ao fim da temporada. Cruzeiro e Santos aparecem como prováveis destinos do ídolo Rubro-Negro.

Ao longo de 2024, pela proximidade do fim de seu vínculo com o Flamengo, o atacante teve seu nome vinculado a outros clubes do futebol brasileiro, entre eles Corinthians e Palmeiras.

Gabigol viveu uma temporada de altos e baixos no Rubro-Negro. Enquanto Tite esteve no comando da equipe carioca, ele foi reserva e não teve desempenho tão bom quanto em outros anos. Após a conquista do título no último domingo, o atacante chegou a criticar a relação que teve com seu ex-treinador.