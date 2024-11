Espanha bate a Dinamarca e garante classificação para as quartas da Liga das Nações

Nesta sexta-feira, a Espanha venceu o Dinamarca por 2 a 0, no Estádio Parken, em Copenhage, pela 5ª rodada da Liga das Nações. Os gols espanhóis foram marcados por Oyarzabal e Ayoze Pérez.

Com a vitória, La Furia chegou aos 13 pontos, garantindo o primeiro lugar do grupo 4 e a classificação para as quartas de final da competição. A Dinamarca, por sua vez, desperdiça a chance de encostar na liderança e fica na segunda colocação, com sete pontos.

Na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a Espanha enfrenta a já eliminada Suíça, em casa, na próxima segunda-feira, às 16h45 (de Brasília). Já os dinamarqueses decidem o segundo classificado do grupo contra o Sérvia, que tem cinco pontos, no mesmo dia e horário.