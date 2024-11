Dorival convoca Dodô e Alex Telles para Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira terá duas caras novas para o duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira as convocações do lateral direito Dodô, da Fiorentina, e do lateral esquerdo Alex Telles, do Botafogo.

Os dois atletas chamados vão substituir, respectivamente, Vanderson, suspenso nas Eliminatórias pelo segundo cartão amarelo, e Guilherme Arana, vítima de uma entorse no tornozelo direito antes da partida contra a Venezuela.