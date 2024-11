Cristiano Ronaldo faz golaço, Portugal goleia Polônia e se classifica para as quartas da Liga das Nações

A seleção portuguesa venceu a Polônia por 5 a 1, pela quinta rodada do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da Uefa, nesta sexta-feira, no Estádio do Dragão, em Portugal. Os gols da vitória portuguesa foram marcados por Rafael Leão, Cristiano Ronaldo (2x), Bruno Fernandes e Pedro Neto. Os poloneses descontaram com Marczuk.

Com o resultado, Portugal se classificou para as quartas de final da competição, com uma rodada de antecedência. A equipe também garantiu a primeira colocação do grupo, com 13 pontos. Já a Polônia está na penúltima posição do grupo, com quatro.

Os portugueses retornam aos gramados na próxima segunda-feira, contra a Croácia, pela sexta rodada da Liga das Nações. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Poljud. Já a seleção polonesa encara a Escócia. A partida, que acontece no Estádio Narodowy, será realizada no mesmo dia e horário.