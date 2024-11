Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vence Palmeiras e sai em vantagem na final do Paulista feminino

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Neo Química Arena. Logo aos oito minutos, o Corinthians abriu o placar com a meia-atacante Gabi Zanotti, que recebeu passe na medida de Millene e finalizou com a perna esquerda, sem chances para Kate Tapia.

Aos 21, as Brabas quase ampliaram, dessa vez com chute de Vic Albuquerque para defesa da goleira palmeirense após vacilo na saída de bola do Verdão. Pouco tempo depois, o Palmeiras respondeu com chute venenoso de Fê Palermo, de fora da área, que passou por cima do gol corintiano.

Aos 26 minutos, o Corinthians teve mais uma grande chance, dessa vez com Gabi Portilho, que fez fila na defesa palmeirense, mas parou em grande intervenção de Kate Tapia. Aos 30, Vic e Isabela tabelaram, e a lateral direita acertou a trave superior com a perna esquerda. Aos 38, Laís Estevam disparou pela direita e finalizou perto da meta de Lelê, voltando a assustar pelo lado do Palmeiras.

Segundo tempo

O segundo tempo começou em ritmo desacelerado, com as duas equipes errando gestos técnicos. A primeira grande chance veio aos 22 minutos, com finalização de Vic Albuquerque de fora da área, passando perto da meta palmeirense. Aos 27, foi a vez do Palmeiras responder com chute de Lais Estevam desviado em Dani Arias.