Com emoção, Uruguai vence Colômbia e assume vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas

Ambas as seleções estão atrás da Argentina, líder, que soma 22 pontos. O Brasil é o quarto colocado e tem 17 unidades.

Pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai visita o Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45 (de Brasília) da próxima terça-feira (19). Já a Colômbia, no mesmo dia, às 20h, recebe o Equador, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.

OS GOLS

A Colômbia inaugurou o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo. Quintero finalizou direto para o gol em uma falta lateral do lado equerdo do campo de ataque, próximo à área. O chute do colombiano enganou o goleiro Rochet, que esperava um cruzamento, e a bola foi parar no fundo das redes.

O gol de empate do Uruguai saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Saracchi recebeu em velocidade pelo lado esquerdo do campo de ataque e cruzou a bola para área. O zagueiro Davinson Sánchez, ao tentar afastar o perigo, acabou empurrando a bola para dentro do próprio gol.

Três minutos depois, aos 15, a Celeste virou a partida em Montevidéu. Dentro da grande área, pela esquerda, Mathías Oliveira tocou para Rodrigo Aguirre, que limpou a marcação e, de canhota, bateu cruzado e Camilo Vargas, goleiro colombiano, não impediu o gol. Foi o primeiro gol do camisa 7 com o Uruguai, em sua partida de estreia com a seleção principal.