Com a presença de Charles, Corinthians realiza trabalho tático em preparação para enfrentar o Cruzeiro

O Corinthians deu sequência à preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, o elenco realizou um trabalho tático no gramado do CT Joaquim Grava. Charles, que ficou na parte interna na última quinta por conta de controle de carga, treinou normalmente com os companheiros.

Os atletas começaram o dia com um trabalho de força na academia. Posteriormente, o elenco realizou uma atividade de troca de passes com deslocamento, e a comissão técnica comandou um exercício tático por setores. Os jogadores foram divididos em grupos ofensivos e defensivos em diferentes campos.

O Corinthians segue tendo os zagueiros Cacá e André Ramalho como dúvidas para o duelo contra o Cruzeiro, que será disputado na manhã da próxima quarta-feira. A dupla se recupera de problemas físicos e corre contra o tempo para ficar à disposição da comissão técnica.