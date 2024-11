Bia Haddad vence e empata duelo contra Argentina na Billie Jean King Cup; Pigossi perde

Bia Haddad Maia x Jazmin Ortenzi

O segundo duelo do dia conteceu entre Bia Haddad Maia, número 1 do Brasil e 17ª do mundo, e Jazmin Ortenzi, número 2 da Argentina e 274ª.

A argentina contou com muita habilidade e sorte para vencer o primeiro set por 6/3. No segundo set, Ortenzi abriu 4 a 0 e chegou a um 6 a 2, porém a brasileira conseguiu uma linda virada e a parcial foi de 7/5. Em crescente no duelo, a Bia Haddad contiunou em alto nível e venceu por 6/2.