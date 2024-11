Athletico-PR x Atlético-MG: veja o que vale o último jogo atrasado do Brasileirão

O confronto deste sábado entre Athletico-PR e Atlético-MG, na Ligga Arena, em Curitiba, será responsável por acabar com a diferença de jogos entre as equipes na tabela do Brasileirão 2024. A competição sofreu diversos adiamentos, sobretudo em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul no primeiro semestre.

O encontro é importante para as duas equipes, uma pensando em fugir do rebaixamento e a outra sonhando em alcançar a vaga na Libertadores 2025. Veja abaixo o que vale a vitória para ambos.