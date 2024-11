Atacante do Palmeiras não vê final perdida após revés em 1° jogo da decisão do Paulista: "Vamos buscar"

O Palmeiras saiu em desvantagem na decisão do Campeonato Paulista feminino. Nesta sexta-feira, as Palestrinas foram derrotadas por 1 a 0, pelo Corinthians, em jogo de ida da final do Estadual. Gabi Zanotti anotou o gol das rivais, na Neo Química Arena.

A atacante Amanda Gutierres avaliou a partida do Verdão e declarou que as comandadas da técnica Camilla Orlando irão buscar o resultado no jogo de volta.

"A gente fez um bom jogo. Sabíamos que seria difícil, é na casa delas. Mas, o jogo não está perdido e vamos buscar em casa o resultado", disse à TV Globo.