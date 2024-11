Após bateria de exames, São Paulo volta a treinar e inicia preparação para enfrentar o RB Bragantino

O lateral esquerdo Jamal Lewis se reapresentou após servir a Irlanda do Norte na Data Fifa. O defensor norte-irlandês sofreu um trauma no tornozelo esquerdo e já iniciou o processo de tratamento e avaliações no CT.

Para o confronto contra o RB Bragantino, Zubeldía espera poder contar com o meia Michel Araújo. O uruguaio se recuperou de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e voltou a trabalhar com bola na última quinta-feira.

O zagueiro Arboleda é outro que também pode retornar contra o RB Bragantino. O defensor se recupera de um trauma na perna direita e vive a expectativa de voltar aos treinos na segunda-feira.

O lateral esquerdo Patryck também espera voltar a ser relacionado após a Data Fifa. Recuperado de uma fratura na clavícula direita, o jovem vem treinando sem restrições e deve ser novidade contra o Massa Bruta.

Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda) e Welington (dores na coxa esquerda) seguem desfalcando o São Paulo. Fora isso, o treinador argentino não possui mais nenhuma baixa para a partida.

O elenco são-paulino ainda tem mais quatro dias de preparação para o confronto. O Tricolor volta aos trabalhos neste sábado, novamente no CT da Barra Funda.