Zagueira do Corinthians, Arias quer paz entre torcidas para final do Paulista feminino contra o Palmeiras

Corinthians e Palmeiras fazem a primeira partida da final do Campeonato Paulista feminino nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. Zagueira do Timão, a colombiana Daniela Arias exaltou a importância da rivalidade entre as equipes, mas deseja que a paz entre as torcidas prevaleça para a decisão.

"Palmeiras e Corinthians é um dos maiores confrontos do Brasil. É uma partida que me emociona bastante e que sempre vou querer jogar. Sabemos a rivalidade que há entre as duas equipes, mas também sabemos que é só no campo. Fica a mensagem para as torcidas para que disfrutemos do futebol feminino e do espetáculo em paz. Mas obviamente é uma partida que todo mundo espera. Serão grandes finais", disse Arias, em coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar pela quinta vez na temporada. São duas vitórias para cada lado em 2024. Lucas Piccinato, técnico do Alvinegro, projetou o clássico e afirmou que a final será decidida no detalhe. O treinador ainda comentou sobre decidir o título fora de casa, situação incomum para a equipe de Itaquera.