Torcida do Vasco esgota ingressos para a jogo com o Internacional em São Januário

O Vasco venceu pela última vez no dia 28 de outubro, quando bateu o Bahia por 3 a 2, justamente, em São Januário. Porém, apesar do momento de oscilação, o clube carioca permanece forte em busca de uma vaga na Copa Libertadores da América de 2025. O Cruzmaltino é o nono colocado, com 43 pontos conquistados.

Do outro lado do confronto está o embalado Internacional de Roger Machado. O Colorado quer estragar a festa vascaína em São Januário para aumentar a sequência invicta para 15 rodadas. A última derrota da equipe gaúcha ocorreu no dia 18 de agosto, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, por 1 a 0.

No período invicto, o Internacional venceu dez partidas e empatou apenas quatro. Desta maneira, o Colorado, já garantido na Libertadores de 2025, aparece na quinta posição, com 59 pontos.