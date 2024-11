Titular absoluto, Wendel Silva se vê 100% adaptado no Santos e revela desejo de ficar: "Privilégio"

Nos Dragões, o brasileiro integrava a equipe B. Ao todo, foram 62 compromissos, com 26 bolas na rede e 13 assistências. No time principal, ele teve apenas duas partidas e nenhuma bola na rede.

"Muito do que eu sou hoje passa também pela experiência que tive em Portugal. Foi um período de muito aprendizado fora do país, que agregou no meu amadurecimento e com certeza me deu uma base para me adaptar tão rápido aqui no Santos", finalizou.

O próximo desafio do Peixe será no domingo, diante do CRB, na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).