Técnica do Palmeiras espera "muita competitividade" em final do Paulista e projeta Derby: "Espetáculo"

O Palmeiras se prepara para a decisão do Campeonato Paulista feminino, contra o Corinthians, em jogo que será acontece na Neo Química Arena, nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília). A técnica das Palestrinas, Camilla Orlando, espera muita competitividade no clássico e pediu atenção à equipe aos mínimos detalhes.

"É um campeonato de altíssimo nível. Não à toa que os quatro semifinalistas do Paulista foram semifinalistas do Brasileiro. A gente espera apresentar nosso melhor futebol nesses dois jogos. É um espetáculo muito grande, jogo de muita importância, de relevância tática e técnica, obviamente. Mas espero que a gente possa mostrar nossa evolução. Tenho certeza que vai ser um jogo com muita competitividade. Nos quatro momentos que nos enfrentamos neste ano, estamos 50/50 e tenho certeza que vai ser um grande jogo", disse.

"Acho que a final é o momento mais esperado do campeonato. Temos que estar muito atentas aos pequenos detalhes do jogo, cada tempo tem uma importância. Não muda a rivalidade porque é um espetáculo por si só. Um Derby é um Derby em qualquer momento do campeonato. Sem dúvida nenhuma, em uma final precisamos dar mais atenção aos pequenos detalhes. Tem que ter muita atenção", seguiu.