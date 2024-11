Soteldo, Savarino e Martínez jogam? Veja como a Venezuela enfrentará o Brasil

Afinal, como joga a Venezuela? A equipe sul-americana possui nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Jeferson Soteldo (Grêmio), José Martínez (Corinthians), Nahuel Ferraresi (São Paulo) e Jefferson Savarino (Botafogo). Entretanto, a seleção venezuelana terá algumas ausências.

Soteldo não estará disponível nesta noite. O atacante do Grêmio está suspenso pelo segundo cartão amarelo, assim como o treinador Fernando Batista. Assim, a Venezuela será comandada pelo auxiliar Leandro Cufré.

Martínez, Savarino e Ferraresi devem compor a equipe titular dos venezuelas nesta quinta. A provável escalação da Venezuela tem: Romo; Aramburu, Ángel, Ferraresi e Navarro; Martínez, Cásseres e Herrera; Savarino, Machís e Rondón.

No banco de reservas, ainda estarão Tomás Rincón, experiente volante do Santos, e Kervin Andrade, jovem promessa do Fortaleza. Com 11 pontos em 10 jogos, a Venezuela está na oitava posição das Eliminatórias Sul-Americanas.