Sem Mbappé, França empata com Israel e avança às quartas de final da Liga das Nações

A França empatou com Israel, por 0 a 0, pela quinta rodada do grupo dois, da Liga A, da Liga das Nações da Uefa, nesta quinta-feira, no Stade de France, na França. Os franceses não contaram com Mbappé, que ficou de fora da convocação de Deschamps.

Com o resultado, a França se classificou para as quartas de final da competição, com uma rodada de antecedência. A equipe está na segunda colocação do grupo, com 10 pontos. Já Israel está na última posição do grupo, com apenas um ponto.

Pela próxima rodada da Liga das Nações, a França volta a campo no domingo diante da Itália, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, às 16h45 (de Brasília). Israel, por sua vez, encara a Bélgica no mesmo dia, na Bozsik Aréna, em Budapeste.