Santos assina parceria com empresa para melhorar segurança na Vila Viva Sorte

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, que assinou uma parceria de dois anos com a Tait Communications, empresa que desenvolve e fabrica equipamentos de comunicação de rádio. Com o acordo, o Peixe recebe 150 rádios que serão utilizados por profissionais de segurança do clube no dia a dia e em jogos.

"Uma parceria de fundamental importância. A Tait Communications fornece produtos de extrema qualidade e em um momento de muita necessidade para o Santos, um trabalho muito forte do nosso Departamento de Soluções e Operações. É uma Vila Viva Sorte mais segura para torcedores e funcionários", afirmou Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos.