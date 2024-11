Pinheiros ganha do SESI e é campeão do Paulista de polo aquático de 2024

O segundo lugar ficou com a equipe do SESI e quem fechou o pódio na terceira colocação foi o time de polo aquático do Clube Paineiras do Morumby.

A campanha do Pinheiros no Campeonato Paulista de 2024 foi equilibrada, porém terminou com o título. Ao todo, em dez partidas, foram cinco vitórias e cinco derrotas. No recorte, a equipe marcou 110 gols e sofreu 101 tentos.