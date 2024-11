Palmeiras x Corinthians: jogo de volta da final do Paulista feminino será disputado em Campinas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira o local do jogo de volta entre Palmeiras e Corinthians pela final do Campeonato Paulista feminino. O segundo Derby da decisão, que acontece no dia 20 de novembro, será disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), a partir das 15h30 (de Brasília).

Inicialmente, a ideia do Palmeiras era mandar o segundo jogo da final no Allianz Parque, assim como foi feito com o segundo jogo da semifinal do Estadual, contra a Ferroviária, no último sábado. Contudo, fatores de segurança extracampo pesaram para a decisão.

A Polícia Militar (PM) comunicou a FPF que a Palmeiras e Corinthians não poderiam disputar a final do Estadual na cidade de São Paulo devido ao risco do confronto entre torcidas organizadas. No dia 20, às 11 horas, Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão na Neo Química Arena, pelo Brasileirão masculino.