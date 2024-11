Michel Araújo treina com bola e pode reforçar o São Paulo na reta final do Brasileiro

O São Paulo pode ganhar um importante reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o meia Michel Araújo, recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, trabalhou com bola no CT da Barra Funda e seu retorno aos gramados ficou mais próximo.

No último dia 4, o uruguaio iniciou a etapa de transição física após se recuperar da lesão. O meia vinha seguindo o cronograma de recuperação até voltar a treinar com bola.

Juntamente com o restante do elenco, Michel Araújo realizou nesta quinta atividades de mobilidade e ativação, com um circuito de força e prevenção, além de trabalho de posse de bola e deslocamentos.