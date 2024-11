Mauricio vê Palmeiras com "cabeça boa" e cita "trabalho forte" antes de sequência como visitante

"A cabeça de todos está boa, estamos trabalhando com bastante intensidade. Sabemos que vamos ter dois jogos fora muito importantes. Temos de trabalhar forte e estudar o adversário para conquistar os três pontos contra o Bahia e contra o Atlético-GO", avaliou.

Com a vitória sobre o Grêmio, no Allianz Parque, o Verdão se manteve na vice-liderança do campeonato, com 64 pontos, diminuindo a distância para o líder Botafogo. O time carioca é o primeiro colocado, com 68. Antes disso, o Verdão vinha de uma sequência de dois jogos sem vencer.

"Em casa, sempre precisamos jogar para ganhar, e em casa é o nosso ponto forte. Demonstramos isso no começo do jogo já, com bastante volume, intensidade e finalizações. Foi uma vitória importante para pensarmos jogo a jogo, é um campeonato difícil e uma briga muito disputada. Vamos jogo a jogo e não desistimos até o final", disse