Marquinhos se irrita com sistema de irrigação que paralisou Venezuela x Brasil e pede punição

"A gente já viu muita coisa desse tipo nessas Eliminatórias. Acho que tem que penalizar. O juiz deu poucos minutos. Eles precisam ser penalizados para deixar de fazer isso. Se o juiz der só um ou dois minutos, eles vão continuar fazendo todos os jogos", disse o jogador à SporTV.

O defensor elogiou a atuação do Brasil em Maturín. Ele acredita que a equipe criou muitas chances e foi castigada no segundo tempo pelo erro no gol de empate, marcado por Segovia. Ele disse que faltou eficiência no ataque.

"A gente criou muitas chances, principalmente no primeiro tempo. Mas não concretizamos. Começamos bem, mas entramos abaixo no segundo tempo. E eles conseguiram chegar, numa das poucas oportunidades. Futebol sul-americano é assim, eles estavam com uma estratégia bem definida. Faltou sermos mais eficientes na frente do gol e na entrada do segundo tempo", analisou.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior perde a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O Brasil é o terceiro colocado da tabela, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que encara a Colômbia na noite desta sexta-feira.

O próximo compromisso do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, contra o Uruguai. O duelo ocorre a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.