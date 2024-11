Marcelo brinca com frase após desentendimento com Mano no Fluminense

O lateral esquerdo Marcelo apareceu nesta quinta-feira brincando com a suposta frase que causou o desentendimento com o técnico Mano Menezes, do Fluminense. O episódio resultou na rescisão do contrato do atleta com o Tricolor Carioca.

"Pera aí, não encosta em mim não. Qual foi? Não toca em mim não. Cuidado com meu ombro, por favor", disse Marcelo, em tom de brincadeira, em vídeo publicado pelo seu barbeiro no Instagram.

O desentendimento entre Marcelo e Mano Menezes ocorreu durante a partida contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no fim do segundo tempo, o lateral se preparava para entrar em campo, quando teria feito um comentário para o treinador. O comandante se irritou e mandou o camisa 12 de volta para o banco de reservas.