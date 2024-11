Lateral do Palmeiras mira conquista do Paulista feminino e projeta Derby: "Será no detalhe"

O time feminino do Palmeiras começa a decidir a final do Campeonato Paulista nesta sexta-feira. No primeiro jogo da decisão, as Palestrinas enfrentam o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a partir das 15h30 (de Brasília).

A lateral direita Bruna Calderan projetou o duelo contra as rivais e citou que a grande motivação da equipe é a busca pela taça da competição. Calderan também pontou que os clássicos são decididos nos detalhes.

"Todos os confrontos com o Corinthians são muito difíceis e a maioria deles são decididos nos detalhes, e eu acho que esse não vai ser diferente e acredito que vai ser uma grande partida. A vitória do último confronto com elas já passou, está no passado, agora esperamos fazer um bom jogo e errar o menos possível. Quando o detalhe aparecer, a gente tem que estar preparadas para decidir o jogo nestas oportunidades", disse.