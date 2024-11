João Schiessl e Eduardo Ribeiro avançam às quartas do Brasil Tennis Classic em São Paulo

O paranaense João Eduardo Schiessl foi o primeiro brasileiro a garantir vaga nas quartas de final do Brasil Tennis Classic, torneio ITF M25 realizado nesta semana no Clube Paineiras do Morumby, com entrada gratuita para o público. Ele derrotou o argentino Lorenzo Rodrigues 557ºATP em dois sets, 6/4 6/4.

Seu próximo desafio será parar o chileno Matias Soto, cabeça três e que vem embalado pela vitória no último domingo em Recife e hoje ganhou de Pedro Boscardin (BRA) por 7/6(3) e 6/2: "A gente treina pra isso, acho que essas quartas estão de acordo com o que estou jogando, mas espero melhorar para as quartas", disse Schiessl.

Eduardo Ribeiro e João Lucas Reis fizeram uma partida equilibrada e cheia de altos e baixos, mas quem levou a melhor foi Dudu Ribeiro, que virou o jogo e venceu no terceiro set depois de 3h17 por 4/6, 7/5 6/3.