Inspirado por Kobe Bryant, João Schmidt pede foco para duelo contra o CRB: "Trabalho ainda não acabou"

Com o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro garantido, o Santos tem mais um último objetivo na Série B: a taça. O volante João Schmidt, no entanto, reforça que o elenco tem que estar focado para conseguir o título, se inspirando em Kobe Bryant, lenda do basquete mundial.

Após a vitória contra o Vila Nova, pela 35ª rodada, o camisa 5 realizou um post em suas redes sociais com a legenda "Job's not finished" (O trabalho não acabou, em tradução livre). A frase foi eternizada pelo ex-jogador de basquete em 2009, durante as finais da NBA.