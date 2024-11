Gil e Basso se encaixam, estancam sangramento do Santos e são cruciais para acesso

A defesa do Santos passou por um momento de instabilidade entre setembro e outubro. Foram nove tentos sofridos em apenas cinco embates. Ou seja, uma média de 1,8 bola na rede por jogo.

Com o sistema defensivo fortalecido novamente, o Santos conseguiu emplacar quatro vitórias consecutivas e, assim, garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube está a apenas um triunfo de se consagrar campeão da Segunda Divisão.

O próximo desafio do Peixe será no domingo, diante do CRB, na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).