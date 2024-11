Gabriel Milito reconhece superioridade do Flamengo no empate contra o Atlético-MG

O Atlético-MG ficou no empate com o Flamengo, nesta quarta-feira, por 0 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Depois do jogo, o treinador Gabriel Milito admitiu a superioridade do Rubro-Negro no primeiro tempo e destacou o cansaço físico e mental da equipe.

"Foram dois tempos muito diferentes. No primeiro, com domínio muito grande do Flamengo sobre nós. Nos custava muito defender o ataque deles e também ter a bola e criar ataques. Superamos os primeiros 45 minutos com clareza. Recebemos situações contra, inclusive um pênalti, no qual Everson se mostrou mais uma vez sensacional. Voltamos com uma estrutura para tentar controlar o ataque do Flamengo e começar a criar nossas oportunidades. No segundo tempo, controlamos melhor e levamos mais perigo, assim como imaginávamos no intervalo. Não vimos aquele domínio absoluto do primeiro", disse Gabriel Milito.