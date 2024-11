Ex-Santos e Corinthians, Lucas Veríssimo descarta chance de deixar Al-Duhail: "Estou feliz e adaptado"

O zagueiro Lucas Veríssimo, com passagens por Santos e Corinthians no futebol brasileiro, descarta deixar o Al-Duhail neste momento. O beque de 29 anos se diz feliz e adaptado ao futebol do Catar, e classificou como "boatos mentirosos" as notícias de que ele poderia retornar ao Timão nesta próxima janela de transferências.

Veríssimo deixou o Corinthians pouco antes do início do Campeonato Paulista desta temporada. Na ocasião, a diretoria do alvinegro não finalizou o acordo de sua compra junto ao Benfica, e perdeu o beque para o Al-Duhail.

"Os boatos recentes que tiveram foram mentirosos. Estou muito bem, feliz e adaptado ao Catar, assim como minha família também, tanto minha esposa quanto meus filhos, todos nós estamos felizes aqui e não tenho intenção de sair nesse momento", comentou Veríssimo.