Corinthians x Palmeiras: onde assistir e informações sobre o jogo de ida da final do Paulistão feminino

Foram desfalques contra o São Paulo Erika (controle carga desconforto no joelho direito), Jheniffer (controle de carga fratura patelar no joelho direito), Nicole (contusão muscular no glúteo esquerdo), Yasmim (desconforto no joelho esquerdo), Jaqueline (lesão muscular coxa direita), Yaya (desconforto no joelho direito) e Tamires (transição após cirurgia de sindesmose do tornozelo direito).

Por outro lado, o treinador tem a dúvida de Gabi Portilho, que saiu do duelo da semifinal com dores. Em coletiva pré-final, Piccinato não deu qualquer declaração sobre as condições da atacante.

Do outro lado, a técnica Camilla Orlando ainda terá alguns desfalques. São os casos de Andressinha e Bianca Gomes (transição física), Giovanna Campiolo (cirurgia no joelho esquerdo), Natascha (contusão na lateral do quadril) e Victoria Liss (lesão no joelho esquerdo). Além delas, a atacante Tainá Maranhão não joga. Ela foi expulsa no jogo de volta da semifinal e cumprirá suspensão automática.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela quinta vez em 2024. Neste ano, o confronto tem um retrospecto equilibrado, com duas vitórias para cada lado. As equipes estiveram frente a frente nas semifinais do Brasileirão, e o Timão levou a melhor.

De um lado, o Timão, que foi campeão paulista em 2019, 2020, 2021 e 2023, busca o pentacampenato. O Verdão, por sua vez, vai em busca do tri. As Palestrinas faturaram a taça do Estadual em 2001 e 2022.

FICHA TÉCNICA