Corinthians consegue liberação de trio julgado pelo STJD para sequência do Brasileiro; entenda

O Corinthians conseguiu a liberação de André Ramalho, Cacá e Yuri Alberto para a sequência do Campeonato Brasileiro. O trio foi punido em primeira instância pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), mas o Timão conquistou junto ao órgão uma transação disciplinar, que é a aplicação de multa em dinheiro no lugar de punição esportiva.

Yuri Alberto e Cacá seriam julgados novamente nesta quinta-feira, o que não ocorreu por conta da ação do Corinthians. Na vitória do Timão por 2 a 1 sobre o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o atacante foi expulso após forte entrada no lateral direito Wesley. Após o ocorrido, Cacá brigou com Alcaraz no meio de uma confusão generalizada.

Em primeira instância, Yuri foi punido com dois jogos de suspensão (um já cumprido), assim como Cacá, que se encontra em recuperação no departamento médico.