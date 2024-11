Casares vê boa temporada do São Paulo e aprova trabalho de Zubeldía

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se mostrou bastante satisfeito com o trabalho do técnico Luis Zubeldía. Mesmo com as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, o atual mandatário tricolor demonstrou bastante convicção no trabalho que vem sendo realizado pelo argentino.

"O São Paulo fez o melhor brasileiro dos últimos anos, chegando bem. Nós não sabemos ainda a colocação, mas o clube tem competido. O São Paulo chegou em duas fases importantes da Copa do Brasil da Libertadores. Pegou na Libertadores o Botafogo, que para mim é um dos melhores times da atualidade, e o Atlético-MG", comentou Casares.

De fato, o São Paulo tem feito uma campanha superior às dos últimos anos no Campeonato Brasileiro. O time integra o G6 da competição e deve conquistar uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.