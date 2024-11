Capitã do Palmeiras lamenta decisão do Paulista fora do Allianz e convoca torcida para o Brinco de Ouro

A equipe feminina do Palmeiras começa a decidir a final do Campeonato Paulista na tarde desta sexta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. As Palestrinas têm o mando de campo do jogo de volta, mas jogarão no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A capitã palmeirense, Poliana, lamentou a impossibilidade de atuar no Allianz e convocou a torcida para o duelo.

"Claro que para nós seria muito importante o jogo ser no Allianz Parque, mas devido à questão de segurança a gente entende esse momento. Sabemos que Campinas tem uma torcida muito grande do Palmeiras. A gente conta com apoio e estamos preparadas para essa final lá", disse.

"A gente sabe da importância de jogar no Allianz porque a torcida se concentra lá. Foram tomadas todas as medidas possíveis para a gente poder jogar lá. Mas, infelizmente por questão de segurança não vai acontecer. O que pode ser feito, eles estão fazendo. Temos pedido isso cada vez mais e eles têm nos ouvido. Acredito daqui para frente terão mais jogos lá", seguiu.