Atlético-MG e Botafogo são indicados ao prêmio de melhor clube masculino do ano

O Atlético-MG e o Botafogo foram indicados ao prêmio de melhor clube masculino do mundo, nesta quinta-feira, pela Globe Soccer Awards. As equipes brasileiras são as únicas representantes da América Latina.

Os dois clubes concorrem com o Al Ahly (Egito), Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), Atalanta (Itália), Bayer Leverkusen (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia), PSG (França), Real Madrid (Espanha) e Sporting (Portugal).

Campeão Mineiro no começo do ano, o Atlético-MG também foi vice-campeão da Copa do Brasil. Já o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, restando seis rodadas para o final da competição. Além disso, as duas equipes disputam a final da Copa Libertadores no dia 30 de novembro, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.