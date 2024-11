Venezuela x Brasil: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelas Eliminatórias

Do outro lado, a Venezuela vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo. No entanto, a equipe vem em mau momento nas Eliminatórias e ocupa a oitava posição, com 11 pontos.

Os donos da casa vivem um de seis jogos sem vencer na competição qualificatória e saíram da zona de classificação. Por isso, uma vitória é fundamental para os venezuelanos.

FICHA TÉCNICA



VENEZUELA X BRASIL

Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín (Venezuela)



Data: 14 de novembro de 2024, quinta-feira