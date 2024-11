Titular, Marcos Antônio completa dez jogos pelo São Paulo e tem bons números defensivos

Além destes números defensivos, Marcos Antônio também participa da saída de bola do São Paulo e liga a defesa ao ataque junto com seu companheiro Luiz Gustavo. O jogador defende taxa de 95% em acerto de passes, seja na defesa (97%) ou no ataque (91%).

Marcos Antônio, agora, busca sua primeira participação em gol, diante do RB Bragantino, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no dia 20, uma quarta-feira, às 16h30 (de Brasília).

O São Paulo é o sexto colocado, com 57 pontos conquistados e busca uma vaga direta à Libertadores de 2025. Por sua vez, o RB Bragantino quer se livrar do rebaixamento e amarga a 17ª posição, com 36 unidades.