São Paulo amarga retrospecto recente ruim contra o RB Bragantino fora de casa

O São Paulo tem como próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro a partida diante do RB Bragantino, pela 33ª rodada, às 16h30 (de Brasília) do dia 20. A partida acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e o Tricolor busca quebrar um retrospecto recente ruim fora de casa contra o Mass Bruta.

O São Paulo não vence o RB Bragantino fora de casa desde março de 2019. A última vitória do Tricolor na casa do adversário aconteceu no dia 3 de março daquele ano, pelo Campeonato Paulista.

Desde então, seis jogos foram disputados com mando do Massa Bruta. Ao todo, são quatro vitórias do RB Bragantino e dois empates, sem nenhum triunfo do São Paulo. Os mandantes, no período, marcaram 12 gols e sofreram sete. As partidas foram válidas por Campeonato Brasileiro e Paulistão.