Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o CRB pela Série B

Nesta quarta-feira, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé. Agora, o foco do clube é no duelo com o CRB, marcado para o próximo domingo, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para este embate, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Sandry. O meia recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba, na última segunda-feira, e terá que cumprir suspensão. Jair também deve ficar de fora. O zagueiro segue tratando uma inflamação do músculo do quadril direito.

O meia Serginho, com uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita, também é baixa. O goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista.