Rodrigo Caetano avalia preparação da Seleção em Belém como positiva e agradece mobilização

A delegação da Seleção Brasileira passou três dias em Belém, no Pará, se preparando para o embate contra a Venezuela, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O elenco treinou no Mangueirão e recebeu todo o carinho dos paraenses durante a estadia no Norte do país.

A CBF levou a preparação da Seleção para a capital do Pará por uma questão de logística. Belém fica a apenas duas horas de avião de Maturín, cidade que será palco do jogo entre Brasil e Venezuela. Com isso, a entidade evita possíveis desgastes causados por uma viagem mais longa.

Coordenador executivo geral das Seleções masculinas, Rodrigo Caetano avaliou como positiva a decisão da CBF. O dirigente destacou, ainda, todo o amor que jogadores e comissão receberam dos torcedores.