Raniele celebra sequência vitoriosa do Corinthians e valoriza união do elenco: "Sempre nos apoiamos"

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, três dias após vencer o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão. Fundamental nos últimos jogos, Raniele comemorou a sequência de triunfos da equipe na temporada.

O Timão vem de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, série esta que afastou a equipe da zona de rebaixamento do torneio. A equipe está na décima colocação da tabela, com 41 pontos, cinco acima do Z4.

O volante, ainda, valorizou a união do elenco alvinegro. Ele disse que os atletas nunca deixaram de se apoiar, mesmo nos momentos difíceis.