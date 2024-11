Presidente da FPF critica antecipação e não vê data do Paulista como ideal, mas diz: "Vamos dar o melhor"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O Estadual, que foi antecipado em razão do calendário do futebol brasileiro no ano que vem, terá início no dia 15 de janeiro e terminará em 26 de março, com a grande final.

O presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, falou com a imprensa após o sorteio e criticou a antecipação dos estaduais, decisão esta tomada pela CBF de maneira unilateral.

O dirigente, porém, disse que ele, ao lado de outros membros da Federação e dos 16 times que participam do torneio, se reuniram em um Conselho Técnico para encontrar soluções. Ele admite que as datas do Paulistão não são "ideais", mas promete que irá fazer "o melhor" para que a competição seja disputada em boas condições.