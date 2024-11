Novato na seleção francesa, goleiro Chevalier diverte elenco com cantoria em trote

As Datas Fifa costumam reservar momentos especiais para jogadores convocados pela primeira vez para suas seleções nacionais. E não foi diferente com Lucas Chevalier, goleiro do Lille e estreante na seleção da França. O novato teve que passar pelo tradicional trote de recepção, cantando uma música na frente de seus companheiros no jantar da equipe.

O goleiro de 23 anos soltou a voz e foi acompanhado pelo elenco e comissão técnica, que bateram palmas e giraram toalhas enquanto o novato fazia sua apresentação.