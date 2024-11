Lucas revê amigos em Cotia e palestra para time sub-20 do São Paulo antes de decisão

Nesta quarta-feira, Lucas Moura visitou o CFA Laudo Natel, em Cotia, onde reencontrou amigos, conheceu o TecFut (centro de tecnologia, ciência e metabolismo) e palestrou para o elenco sub-20 do São Paulo. Na próxima sexta-feira, o grupo enfrentará o Novorizontino em confronto válido pela final do Paulistão da categoria.

O duelo ocorrerá às 19h (de Brasília), em Itu, e após empate por 1 a 1 na partida de ida, realizada no último domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, a equipe vencedora deste segundo embate erguerá o troféu da competição.

Em meio à pausa da Série A do Campeonato Brasileiro durante a Data Fifa, Lucas tem dedicado muita atenção às categorias de base do São Paulo. Na última terça, o jogador também foi recebido no ginásio do Morumbis por mais de 100 crianças e não conteve a emoção ao discursar para os integrantes do projeto.